Bellver s'aboca al ple turístic amb la Fira de Sant Llorenç i el Festival Trama

Bellver de Cerdanya s'aboca a una segona setmana d'agost de ple turístic a través, primer, de la Fira de Sant Llorenç amb el Mercat Artesanal d'Alimentació dels Pirineus, que se celebra aquest dissabte a la plaça Major, i, a partir de la nit i durant tres dies, la setena edició del Festival Trama. La Mostra de Músiques de les Muntanyes d'Europa pretén convertir Bellver en la capital continental d'aquesta música tradicional.

El Festival Trama torna a convocar veïns i vistants a omplir els diversos escenaris repartits pel municipi i al nou espai Cafè Trama, al pati del centre cívic Ca les Monges, on músics i espectadors podran compartir un espai de trobada. El concert inagural del festival el protagonitza, aquest dissabte a la plaça Major a partir de les onze de la nit, la Companyia Elèctrica Dharma. En paral·lel, el Trama manté l'entorn de música experimental de la Fou de Bor, un racó de bosc, aigua i pedra on Ivan Garriga posarà en escena l'espectacle Aiga. El cartell d'aquesta setena edició inclou actuacions de músics de la Val d'Aran, Noruega, del País Valencià, d'Astúries, Occitània, País Basc i de grups locals als escenaris de la plaça Major, Sant Serni de Coborriu i el centre cívic de les Escoles Velles. El festival també compta amb el cartell complementari de l'Entramat, amb concerts en altres espais dels municipis i pobles de la Batllia com ara Riu, Prats, Montellà i Prullans.

El Festival Trama l'organitza l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, l'IDAPA i el Departament de Cultura de la Generalitat.