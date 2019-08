El parc del Cadí obre als veïns la redacció del nou Pla de Protecció

La seu del Parc Natural del Cadí-Moixeró al nucli de Talló, a Bellver de Cerdanya, on es farà una reunió

La seu del Parc Natural del Cadí-Moixeró al nucli de Talló, a Bellver de Cerdanya, on es farà una reunió arxiu/M.S.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha anunciat l'obertura en les pròximes setmanes d'un procés participatiu a les tres comarques en les quals té territori per elaborar el seu nou Pla de Protecció, que ha d'afectar el medi natural i el paisatge.

El procés participatiu s'estrenarà a Bellver de Cerdanya el dia 10 de setembre. Posteriorment també se celebraran trobades obertes a Bagà, el dia 12, i a Alàs, a l'Alt Urgell, el dia 25 de setembre. Aquest procés participatiu té com a objectiu que els veïns i entitats implicades en l'entorn del parc de les tres comarques facin les seves aportacions a un document que es va començar a impulsar l'any 2010, quan es va iniciar sota el nom de Pla Especial de Protecció però que va quedar aturat.

A més d'aquestes tres reunions, el parc també impulsarà l'organització de nou jornades temàtiques en diversos municipis en què convidarà específicament els sectors que també hi estan implicats, com ara l'agroramader, el forestal, el turístic, l'ambiental, el de l'administració o directament els ajuntaments, per debatre les temàtiques estratègiques de l'entorn de protecció.

Segons ha responsables del parc del Cadí-Moixeró, l'objectiu del projecte és aconseguir que sigui un procés obert i que el Pla de Protecció que se n'extregui reflecteixi el millor possible les propostes dels veïns, entitats i institucions del territori perquè es pugui establir una política de protecció mediambiental i de generació de riquesa econòmica que beneficiï la població de les tres comarques.