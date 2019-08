Un grup de famílies del Pirineu crea la primera trobada nacional d'Urgells

Un grup de famílies de la Cerdanya i l'Alt Urgell han impulsat la creació de la primera trobada nacional d'Urgells, és a dir, persones que, tinguin l'edat que tinguin, tant homes com dones, portin aquest nom d'arrels pirinenques. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, al país hi havia el desembre del 2018 42 Urgells dones i 4 Urgells homes. La trobada donaria més visibilitat al nom per tal de fomentar-ne la recuperació.

La primera trobada d'Urgells se celebrarà a la Seu el dia 8 de setembre coincidint amb la festivitat de les marededeus trobades, en la qual se celebren el sant no tan sols Urgell sinó que també, per exemple, Montserrat, Queralt, Núria, Mare de Déu de Puigcerver o Mare de Déu de la Roca.

Segons han explicat les famílies organitzadores, la trobada inclourà un acte històric i cultural vinculat al nom d'Urgell, la realització d'una fotografia amb tots els participants que hagin vingut de l'Alt Urgell, la Cerdanya i resta de comarques i un refrigeri. Els organitzadors tenen el sup0rt de l'Ajuntament de la Seu i del bisbat d'Urgell per tal de promoure la consolidació del nou acte en els pròxims anys. Tant és així que en funció del seu resultat, els impulsors estudiaran la creació d'una associació específica.

De moment, la trobada s'ha difós a través de cartells distribuïts per la Seu i missatges enviats a través de les xarxes socials. Els organitzadors han creat una pàgina a Internet des de la qual es pot omplir un formulari i enviar-lo a trobadaurgells@gmail.com per tenir una previsió inicial.