L'aprovació del cartipàs del Consell Comarcal consolida la divisió a ERC

La formació del cartipàs del Consell Comarcal ha consolidat la divisió al grup d'ERC, que es manté amb tres membres al Govern encapçalats per la presidenta, Roser Bombardó, i quatre a l'oposició encapçalats pel puigcerdanenc Joan Manel Serra. En el ple d'aprovació de l'organigrama polític de l'òrgan comarcal celebrat dilluns al vespre, els consellers de Junts i les tres d'ERC que lidera Bombardó, que no és militant del partit republicà, es van repartir els càrrecs i van deixar sense cap responsabilitat els teòrics companys de grup.

La situació a la secció comarcal d'ERC està al límit, amb demandes de part de bona part de la militància que es consideri trànsfugues les tres conselleres que van consumar el pacte amb Junts. Però la petició per part de la direcció nacional i la voluntat de la comarcal de buscar un acord i calmar els ànims ha evitat fins ara la ruptura pública. Els militants, però, tenen molt clara la seva posició: en una de les últimes reunions de l'Assemblea Comarcal celebrada fa unes setmanes van aprovar per unanimitat donar suport als quatre consellers que es van quedar a l'oposició, i així consta en l'acta de la trobada. Aquests militants es troben en una situació de total indefensió i injustícia, segons han argumentat alguns dels participants en l'assemblea, ja que, d'una banda, representen la majoria dels votants d'ERC perquè van ser escollits en poblacions com ara Puigcerdà, Alp o Llívia, on el partit està enfrontat amb Junts, i de l'altra, la mateixa Bombardó no està sotmesa a la disciplina del partit, i per tant no assisteix a les reunions comarcals, perquè no n'és militant.



La direcció nacional busca l'encaix

Davant d'aquesta situació, tant la direcció comarcal del partit com la nacional han imposat una política de silenci per mirar d'esgotar les opcions d'un acord. En aquest sentit, l'executiva nacional d'ERC està estudiant alguna posició legal que permeti mantenir el govern al Consell Comarcal i, alhora, les sigles de la resta de representants del partit a l'òrgan comarcal.



Repartiment del govern

Més enllà d'evidenciar la situació política d'ERC, el ple del Consell Comarcal de dilluns va servir per aprovar el cartipàs, pel qual s'han repartit els àmbits de poder entre els consellers de Junts i les tres en minoria a les files d'ERC. Així, la Junta de Govern la formen Roser Bombardó, d'Acord Municipal de Montellà i Martinet; Albert Piñeira, de Junts per Puigcerdà; Cristina Rotellà, d'ERC de Das; Albert Maurell, de Junts per Prullans; Sílvia Bertran, d'Acord Municipal per Prats i Sansor; i Isidre Chia, de Junts per Bolvir. El nou govern es divideix en Hisenda i Recursos Humans; Medi Natural i Sostenibilitat; Turisme, Comerç i Consum; Benestar Social, Inclusió, Salut, Joventut i Gent Gran; Cooperació local, Noves Tecnologies, Cultura, Educació i Esports; i Promoció Econòmica, Ocupació i Agricultura. En aquests àmbits s'han donat responsabilitats a la resta de consellers del govern. Segons el mateix Consell, la nova distribució té com a objectiu «ser, encara, més àgils i eficients a l'hora de treballar i poder donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i de la població cerdana».



Carol Nabau, nova gerent

En el ple també es va aprovar el nomenament de Carol Nabau com a nova gerent del Consell Comarcal. Nabau ha desenvolupat en els últims anys tasques a l'òrgan comarcal com a dinamitzadora del sector agroalimentari, àmbit en el qual ha treballat estretament amb la presidenta del Consell, Roser Bombardó, que és una de les responsables de l'Associació de Productors i Elaboradors Ecològics de la Cerdanya.