L'Hospital de Cerdanya augmenta el 80% en sis anys els pacients atesos a Urgències

L'activitat al servei d'Urgències de l'Hospital de Cerdanya no para de créixer, fins al punt que les estadístiques actuals pràcticament doblen les de l'antic Hospital de Puigcerdà, situat a la plaça Santa Maria, que va donar el relleu al nou transfronterer el 2014. La direcció de l'hospital ha aprovat recentment una memòria d'activitat de l'any 2018 que situa els serveis oferts a les instal·lacions d'urgències en 28.849, una xifra que suposa un augment del 7,8% respecte a les 26.761 persones ateses l'any anterior.

Si bé l'activitat a Urgències de l'Hospital de Cerdanya s'havia estabilitzat fa dos anys al voltant dels 27.000 serveis, en l'últim exercici l'estadística ha tornat a repuntar. Així, si l'any 2016 els professionals d'Urgències van oferir 26.829 serveis, l'any següent la xifra pràcticament es va repetir amb els 26,761 registrats al tancament de l'exercici 2017. L'augment registrat el 2018, però, ja va tenir un precedent en el pas de l'any 2015 al 2016, quan el servei va repuntar amb un augment de 2.832 usuaris, en passar dels 23.997 als 26.829. Aquelles xifres dels primers anys de funcionament de l'hospital transfronterer ja denotaven un salt quantitatiu en els serveis d'urgències prestats, amb un augment del 20% entre els anys 2015 i 2018. Però les xifres denoten el gran canvi que ha viscut el servei a la Cerdanya quan es comparen amb les estadístiques de l'antic Hospital de Puigcerdà, gestionat per la Fundació Hospital de Puigcerdà. Segons la memòria de l'any 2012, el penúltim amb el servei mèdic exclusivament per als veïns de la Baixa Cerdanya, estableix un volum de 16.054 serveis a l'àrea d'Urgències, la qual cosa evidencia un increment del 79,69% respecte als 28.849 actuals. Entre les raons d'aquest increment hi ha tres motius principals. D'una banda, el redimensionament del públic objectiu de l'hospital, encarat des del 2014 als 50 municipis de la Baixa i l'Alta Cerdanya i el Capcir, en comptes dels antics 17 de la Baixa Cerda-nya. Això comporta una població de prop de 32.000 habitants en comptes dels prop de 19.000 del cerdans del sud. L'altra raó és l'hàbit tradicional dels veïns de Puigcerdà i del seu entorn més immediat d'acudir al servei d'urgències de l'hospital quan pateixen una patologia que en qualsevol altre municipi derivarien inicialment al centre d'atenció primària. El fet que antigament el CAP i l'hospital estiguessin junts ha consolidat el costum. La tercera clau de les xifres és l'ús que en fan els turistes i els segons residents.