La Dream Runners omple amb 2.010 inscrits Puigcerdà

Puigcerdà va celebrar ahir una setena edició de la cursa solidària Dream Runners, que, un any més, ha consolidat l'èxit pel que fa tant al nombre de corredors com a la varietat dels participants, inscrits en diverses categories en funció de l'edat i el nivell esportiu. Així, els entorns del Parc Shierbeck i la zona esportiva va viure una nova edició de la Dream Runners amb 2.010 participants, xifra que situa la prova en un dels referents a la comarca en aquesta disciplina.

Els 2.010 inscrits en les curses confirma un èxit que ja els primers anys va evidenciar la idoneïtat de la data, quan Puigcerdà i la Cerdanya estan en plena temporada alta turística. En les primeres edicions les inscripcions es van enfilar per sobre dels mil corredors, fet que va fer veure als organtizadors de l'entitat Ipi Cooperació i el mateix Ajuntament que ho havien encertat amb la proposta. En aquests set anys, la prova ha crescut fins a proposar vuit categories, que ahir van competir pels carrers de Puigcerdà: xumets, per a nadons fins als tres anys; xics, per a nens de quatre i cinc anys; xerrics, fins a set anys; menuts, fins a nou; vailets, fins a dotze; sagals, fins a quinze; la majoritària majors, a partir de setze anys amb una distància de deu quilòmetres; i l'open passejada, per a totes les edat i en format caminada per un circuit de 6,5 quilòmetres.

La recaptació aconseguida, a partir d'inscripcions d'entre sis i disset euros, es destinaran a projectes solidaris a Costa d'Ivori i la millora de les instal·lacions de la Residència Sociosanitària de Puigcerdà.