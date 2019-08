Deu anys amb les acordionistes feministes

arxiu particular

Algunes de les actuals membres de Diàdona durant la celebració del desè aniversari a Bellver aquest agost arxiu particular

Ja han passat deu anys. El que va néixer com una proposta de l'activista cultural de Músser Pep Lizandra d'unir en un concert a Bellver les dones de la Cerdanya i l'Alt Urgell que tocaven l'acordió, s'ha convertit una dècada després en una entitat consolidada que reivindica arreu els valors del Pirineu, la música i l'apoderament de la dona. Ho fa amb el futur assegurat gràcies al fet que cada vegada hi ha més participació de dones i filles músics. En el marc de la recent celebració del Festival Trama de Bellver, Diàdona, Dones Acordionistes i Acordionistes del Pirineu ha portat a terme la trobada anual i la festa pel desè aniversari de l'entitat.

Després d'aquell concert inicial a la plaça Major de Bellver, l'any 2009, les Dones Acordionistes van decidir donar continuïtat a la iniciativa. Així va ser com, l'any 2012, van aprovar a Arsèguel la fundació de l'Associació Diàdona, en la qual ja s'hi havien inclòs les percussionistes que acompanyen els acordions diatònics. Els objectius que van definir la nova entitat van ser: «Promoure espais de trobada, d'intercanvi, formació i creació musical i cultural de les dones del Pirineu Català; fomentar la cohesió social mitjançant iniciatives musicals i culturals que promouen l'associacionisme i la participació activa i creativa de totes les dones de l'àmbit pirinenc, sobretot a través de l'acordió diatònic i la percussió; fomentar l'intercanvi musical, cultural, i social de les dones del Pirineu, i intentar que l'associació sigui l'enllaç per dinamitzar i comunicar totes les dones que comparteixen un espai de difícil orografia, i compartir els diferents aspectes culturals de les valls pirinenques i fomentar la creació, difusió i recuperació de la cultura del Pirineu».

Deu anys després, Diàdona està formada per una setantena de dones del Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, Andorra, Occitània i altres comarques des de les quals, a pesar de la distància, les músics mantenen vinculació amb el Pirineu. En els últims anys, l'efervescència que viu el moviment feminista que lluita per l'apoderament de la dona arreu ha ajudat Diàdona a fer-se més visible.

Entre les seves activitats hi ha, a més de concerts, tallers i altres activitats formatives i la participació en actes reivindicatius en favor, per exemple, del Dia de la Dona o la llibertat dels presos polítics. L'any passat el grup va actuar a l'interior de la presó de Lledoners per donar-los escalf. Una de les activitats que ha ajudat més a mantenir viva l'entitat és la trobada anual, que de manera itinerant celebren les dones músics i que els ha permès compartir un cap de setmana, entre altres llocs, a Ripoll, a Andorra, a Pau o, el cap de setmana passat, a Bellver.

La seva presidenta, Teresa Prat, ha explicat que el fet de ser tan sols dones ha creat sovint una gran sorpresa i orgull entre espectadors i espectadores: «Ha estat una manera de demostrar que som atrevides, que estem decidides a tocar soles per difondre aquests valors de la natura, el Pirineu, la música i l'orgull de ser dona; crec que hem despertat en moltes dones l'orgull de ser-ho».