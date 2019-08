Els impulsors d'EcoBellver intentaran consolidar-la amb l'ajuda d'ajuntaments

El grup de joves que han impulsat aquest cap de setmana la nova jornada de conscienciació ecològica Ecobellver intentaran repetir-la l'any que ve per continuar la tasca iniciada d'expansió dels valors de la sostenibilitat que han de treure la Cerdanya de la cua del rànquing de comarques pel que fa, per exemple, a la gestió dels residus. Amb aquest objectiu, els membres de l'associació Joves Cerdans pel Clima té previst obrir una roda de contactes amb el Consell Comarcal i els ajuntaments per aconseguir el finançament necessari que permeti establir la jornada com un referent anual a la comarca.

Joves Cerdans pel Clima ha fet un balanç positiu de la primera edició de la jornada ecològica Ecobellver, que es va fer dissabte sota l'eslògan «Cuidem el medi ambient! Aturem el canvi climàtic!» i el repte de conscienciar els cerdans que cal que facin una passa endavant en el compromís personal per l'entorn natural. Segons ha explicat Adrià Puerta en nom de l'associació, a les conferències hi va assistir un públic format principalment per famílies i gent gran de la comarca que es va mostrar interessada a saber què podia fer per millorar els seus hàbits en relació amb el medi ambient. Més enllà de les xifres de visitants a les conferències i als concerts que s'hi van organitzar en aquesta primera edició, el grup de joves estudiarà ara el format idoni i la millor data possible per afavorir que en una segona experiència hi puguin assistir els cerdans.

En aquest sentit, la coincidència amb el pont de la Mare de Déu d'Agost, amb bona part dels veïns de la vall abocats laboralment en la campanya turística, podria haver perjudicat el volum d'assistència. No obstant això, Joves Cerdans pel Clima està satisfet de les més de cent persones que hi van participar.

Puerta ha explicat que per poder organitzar la pròxima edició parlaran amb el Consell Comarcal per analitzar si poden tornar a presentar el projecte a través del programa de Pressupostos Participatius, gràcies al qual han tingut accés a un pressupost de 2.000 euros, o bé han d'aconseguir més participació econòmica dels ajuntaments. Puerta ha avançat que els joves tenen clar que introduiran novetats en la proposta per la segona edició per fer-la atractiva al gran públic de la comarca.