La primera trobada d'Urgells desperta l'interès de famílies d'arreu del país

La primera edició de la trobada nacional d'Urgells, que se celebrarà a la Seu el dia 8 de setembre, arrencarà amb força.

Si es mantenen les confirmacions d'assistència que han rebut explícitament les famílies organitzadores, de moment el nou acte té assegurada la presència de 23 persones d'arreu del país que porten aquest nom. La xifra de confirmacions suposa el 36,5% de les o els 63 Urgells que els organitzadors tenen comptabilitzats al país sobre la base de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (Idescat).

Fonts de l'equip organitzatiu han explicat que compten que, a més, a última hora s'hi afegiran Urgells amb qui no han pogut contactar directament, per la qual cosa, sumant-hi els familiars, han apuntat una estimació de participació de més de 50 persones. Es dona la circumstància curiosa que una de les dues gegantes de la Seu, la que forma la parella de figures velles, també es diu Urgell, per la qual cosa amb tota probabilitat també assistirà a la festa. En els pròxims dies, els organitzadors facilitaran el programa definitiu. De moment han creat una pàgina web per facilitar el contacte a les famílies de fora de la Cerdanya i l'Alt Urgell. No obstant això, ja és segur que la trobada inclourà una missa, una ofrena, un acte acadèmic, en el qual un historiador repassarà els orígens del nom, i un dinar de germanor a la capital alt-urgellenca. La informació es distribuirà a través de les xarxes socials, les quals estan ajudant a trobar els i les Urgells escampats pel territori. La trobada es farà coincidint amb la festivitat d'Urgell.