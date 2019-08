L'«Estiu Viu» del Consell es consolida amb ple i llista d'espera cada setmana

El que va començar com un projecte de lleure a l'estiu per connectar els joves dels disset municipis de la Cerdanya, separats per una línia provincial que els envia a estudiar a la Seu o Puigcerdà, s'ha consolidat en els últims anys com un dels principals referents de l'oferta local. El programa «Estiu Viu», que esgota l'actual edició amb les últimes trobades setmanals dels dijous, ha aconseguit per tercer any completar la llista d'inscripcions al límit dels cent participants fins al punt que en la majoria de les activitats ha hagut d'obrir una llista d'espera que ha arribat a tenir 30 joves.

El programa «Estiu Viu» es va iniciar l'any 2012 amb l'objectiu de propiciar el contacte entre els joves dels disset municipis de la Cerdanya, amb trobades itinerants per la vall cada dijous, una sortida a la platja o un parc aquàtic i una acampada, entre altres activitats. Segons han explicat des de l'àrea de Joventut del Consell, aquesta nova edició ha resultat un nou èxit, per la qual cosa ja poden assegurar que l'activitat ha arrelat plenament. En total el programa organitza vuit activitats amb jornades, per exemple, a Puigcerdà, Martinet o Bolvir. Aquest èxit ha permès al Consell establir una base d'uns 165 joves de tota la vall que un dia o un altre han pres part en el programa, una xifra que satisfà els seus responsables per la quantitat i per la diversitat municipal que representen. Les tècniques del Consell han apuntat que «de moment» no es plantegen ampliar els límits d'assistència per la dificultat de gestionar grups grans. El programa s'ha desenvolupat durant els mesos de juliol i agost amb joves provinents des de Llívia fins a Martinet. Entre les activitats especials d'aquesta edició s'ha celebrat una sortida conjunta a un parc aquàtic de la Costa Brava i una acampada de dos dies a Bolvir. Aquestes accions, conjuntament amb la resta de trobades setmanals, han propiciat la cohesió entre joves de la comarca que durant la resta de l'any viuen en entorns diversos i sovint sense contacte, ja sigui per la distància física o per l'assistència a centres docents diferents. El programa ofereix un servei de transport públic que fa el recorregut per la vall a fi efecte de recollir els participants de cada municipi. La no assistència dels joves apuntats obre les places per als que són a la llista d'espera.