La carrossa dels Embalats de Ger revalida la victòria a la Festa de l'Estany de Puigcerdà

La locomotora de la llarga carrossa enfila un carrer de Puigcerdà

Els Embalats de Ger van revalidar el triomf en el premi a la millor carrossa de la rua de la desfilada de la Festa de l'Estany de Puigcerdà. La colla gerenca, que està formada per 90 integrants de diferents edats, majoritàriament famílies, ja es van imposar en l'edició de l'any passat, i van acabar tercers i segons en els anys 2016 i 2017 respectivament.

La cap de la colla, Montse Casamajó, es mostra satisfeta pel premi, que l'atribueix a l'innovació de la carrossa: «És una carrossa molt llarga, amb la locomotora i cinc vagons al darrere. En total, fa 22 metres de llargada», afirma. L'Ajuntament de Puigcerdà penalitza totes aquelles carrosses que s'encallin en un dels estrets carrers de la vila pels quals transcorre la rua. De fet, assegura Casamajó, «algun any la rua ha estat uns 45 minuts aturada perquè alguna carrossa es va quedar encallada, i per això, nosaltres ens vam assegurar que la carrossa passés sense problemes per totes les cantonades».

Però aquí no s'acaba l'èxit d'aquest «familiar» grup de Ger, ja que també es va endur el 2n premi a la carrossa amb millor il·luminació de la desfilada nocturna. Ara, tot l'esforç de l'últim mes en els preparatius i el muntatge de la carrossa, els quals van ser sufragats entre tots els membres de la colla, ha tingut la seva recompensa, ja que el grup ha rebut més de 2500 euros entre els premis de les dues desfilades: 2000 en la rua del matí i 600 en la nocturna