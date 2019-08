El Museu Cerdà tanca el cicle de conferències A l'estiu recrea't!

Puigcerdà tancarà avui el cicle de conferències diverses organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya, i que s'ha celebrat al llarg del mes d'agost al Museu Cerdà de la capital ceretana. El president de l'entitat, Enric Quílez, ha assenyalat que «potser esperàvem una major afluència de públic; de mitjana, han assistit aproximadament entre 40 i 50 persones a cada conferència. També és cert que no tots els temes generaven el mateix interès. Per exemple, les conferències d'història han generat més expectació, mentre que les tecnològiques no atreien gaire públic», assegura Quílez. El cicle conclourà aquesta tarda amb una ponència sobre el problema de la invasió de les espècies exòtiques.