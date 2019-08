Bellver participa en unes estades de treball i lleure per a joves d'arreu

Més d'una vintena de joves allotjats a la casa de colònies de Cal Caló, a Bellver de Cerdanya, participen durant 15 dies en un camp de treball al terme de Pi, una entitat municipal descentralitzada de la població. Els joves que formen part del programa tenen entre 14 i 17 anys, i al llarg del dia realitzen activitats basades en dos eixos: d'una banda, les tasques amb repercussió social, i de l'altra, les relacionades amb el lleure.

El responsable del camp de treball, Nil Sicart, recorda que els joves «se senten molt orgullosos amb la utilitat social de la feina que duen a terme durant la seva estada». A més, ha afegit que enguany, per primer cop, s'ha apostat per incloure al seu projecte tasques que tinguin «més impacte» de cara als veïns i veïnes del petit poble de Pi. Aquests treballs consisteixen, per exemple, a «pintar uns gronxadors i arreglar i envernissar alguns dels bancs», assenyala Sicart. Una altra tasca que porten a terme els joves, provinents de diferents punts d'arreu de Catalunya, és la de desbrossar i recuperar els murs de pedra seca que s'aixequen en un tram del camí que uneix els pobles de Pi i Olià. En aquesta feina també hi col·labora el propietari de la casa de colònies, Xavier Sicart.

Una de les activitats més destacades que estan desenvolupant els participants és la del manteniment del refugi del Gonech, situat a l'entorn de la casa de colònies. En aquest indret han condicionat un abeurador que, a causa de les esquerdes que tenia, s'havia quedat sense aigua. D'aquesta manera, els joves han contribuït a culminar la feina que s'ha dut a terme en anys anteriors i que té com a objectiu recuperar un espai que va quedar malmès fa uns tres anys com a conseqüència d'uns aiguats.

Pel que fa a les propostes educatives i lúdiques, en el marc de la seva estada també es porta a terme un taller d'anellament d'ocells, excursions per l'entorn del parc natural del Cadí-Moixeró o tir amb arc i escalada, entre d'altres. I en l'àmbit de la ciència ciutadana, els participants aprenen a fer anar aplicacions per comptar orenetes, identificar l'estat d'un riu, el nivell de contaminació lumínica del cel, i detectar la presència del mosquit tigre.

Aquest camp de treball, juntament amb els 20 que s'organitzen a cada província, és promogut des del departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i la direcció general de Joventut a l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran, i organitzat per l'Associació Espai Natura, i l'Aula de Natura Cortariu-Cadí. Els encarregats de la tutela dels joves durant la seva estada han estat, precisament, un grup de monitors d'aquestes dues entitats. Tots ells formen part del món del lleure, i són especialistes en diferents branques (geògrafs, ambientòlegs, biòlegs, tècnics de muntanya, etc.). El monitor i a la vegada responsable del camp de treball, Nil Sicart, ha posat en valor el fet que els nois i noies, a diferència d'altres camps de treball de la resta del territori català, «puguin fer unes estades de colònies», i també ha destacat «la singularitat de l'entorn en el qual s'allotgen». A més, ha assegurat que «els monitors convivim amb els nois i noies les 24 hores, i això ho valorem molt positivament. És el tercer any que ho organitzem, i el nostre objectiu és seguir organitzant el camp els pròxims anys».

L'Aula de Natura Cortariu-Cadí es va constituir l'any 1992 amb la finalitat d'intervenir en l'àmbit socioambiental per aconseguir la conservació del medi ambient, mitjançant un desenvolupament sostenible i el canvi social que l'ha de permetre.