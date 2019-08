Una marca promourà els llibres escrits i editats als Pirineus

L'Associació del Llibre del Pirineu pretén aglutinar sota una marca les obres d'aquesta zona geogràfica, tant les produccions de caire literari com les que tenen més a veure amb el guiatge i la descoberta de l'entorn. L'objectiu de l'entitat, de la qual formen part escriptors, editors, il·lustradors, llibreters i lectors de la zona dels Pirineus, és el d'aconseguir un segell de denominació d'origen que, per exemple, ja té el llibre ebrenc. Una de les fires literàries més importants en l'àmbit dels Pirineus és la que se celebra aquest cap de setmana a Organyà. Des d'avui i fins diumenge, una trentena d'escriptors i una vintena d'editorials apropen al públic les noves publicacions d'enguany.

L'escriptor barceloní i regidor de Bellver de Cerdanya durant dues legislatures Manel Figuera considera que el llançament d'una marca «és una oportunitat perquè les obres d'aquest entorn tinguin més pes i difusió», i assegura que «qualsevol producció dels Pirineus mereix un segell de denominació d'origen». A més, recorda que «tot i que l'Alt Pirineu i Aran només representa l'1% de la població total de Catalunya, la mitjana de publicacions anuals d'aquesta vegueria supera la del conjunt del territori català». D'altra banda, l'escriptor Joan Obiols considera que una de les problemàtiques actuals amb què es troben les obres pirinenques «és la de fer-les arribar a les zones on hi ha més lectors potencials, fora del seu àmbit territorial». Per aquest motiu, demana la implicació per part de les administracions i entitats del territori.