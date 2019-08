Acaba l'excavació del túnel al congost de Tresponts, al terme d'Organyà

L'excavació del túnel de Tresponts, a la carretera C-14, al terme municipal d'Organyà, va finalitzar ahir al matí sota la mirada del conseller de Territori i Sostenibilitat de Catalunya Damià Calvet. L'actuació forma part del condicionament d'un tram sinuós de tres quilòmetres de la carretera C-14 al seu pas pels termes alturgellencs d'Organyà i de Fígols i Alinyà i fins a l'encreuament amb la via que va fins a Montant de Tost, que pertany a Ribera d'Urgellet. El conseller va afirmar que «la carretera és essencial per vertebrar el territori» i va recordar que «aporta rapidesa però sobretot més seguretat perquè actualment la C-14 en aquest tram tenia una configuració complexa». Es calcula que uns 6.800 vehicles diaris han de travessar el congost de Tresponts, una zona especialment sinuosa i on s'havien produït diversos despreniments de roques que van obligar a col·locar diverses xarxes de protecció a la muntanya. Per aquest motiu, el conseller de Territori i Sostenibilitat va ressaltar que el fet que aquesta actuació sigui, ara per ara, la més important des del punt de vista pressupostari del seu departament «demostra la voluntat de teixir un país viu». Per la seva banda, els alcaldes d'Organyà i de Fígols i Alinyà, Celestí Vilà i Ignasi Finestres respectivament, van destacar la importància que té l'obra des del punt de vista de la millora de la seguretat. En aquest sentit, Finestres va recordar que, anteriorment, pel tram actual «estaven baixant rocs contínuament» i que el túnel evitarà haver de continuar passant per aquest punt. Per la seva banda, Vilà va explicar que «el fet que ja hagi conclòs la perforació de la galeria principal fa preveure que es compliran els terminis previstos», que actualment fixen la finalització de les obres a final del proper any 2020.

Els dos fronts d'excavació que, des del desembre passat han perforat els 1,3 quilòmetres que hi ha a l'interior de la galeria principal del túnel de Tresponts, es van trobar ahir, divendres, a uns 500 metres de la boca nord. Un cop units els dos extrems de les excavacions de la galeria principal, els treballs continuaran amb l'eixamplament de la calçada, que passarà a tenir deu metres. En aquest sentit, Calvet ha explicat que, per fer-ho possible, «caldrà ampliar el petit túnel preexistent i executar alguns trams en voladís». També resten pendents les galeries d'emergència d'una infraestructura que tindrà una secció de 12,5 metres d'amplada per uns vuit d'alçada. En l'acte, Calvet va anunciar la pròxima adjudicació, prevista pelproper mes d'octubre, així com l'inici de les obres de millora de la C-462 entre Adraén i la cruïlla d'Ortedó, per un valor de 3,7 milions d'euros.