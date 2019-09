«La captació d'aigua de Guils no està en bones condicions»

La jove Cristina Bautista s'ha emportat el premi que atorga cada any l'Ajuntament de Puigcerdà a un estudiant pel millor projecte de recerca de segon de batxillerat de temàtica cerdana

A punt de començar els estudis universitaris, Cristina Bautista rebrà abans, el dia 7 de setembre, el premi Sebastià Bosom, com a reconeixement al seu treball de recerca de batxillerat «Estudi de la sèquia de Puigcerdà», on exposa l'origen del traçat, els aprofitaments, les regulacions i el seu manteniment.



D'on neix la idea de fer aquest treball?

Tenia clar que el meu treball de recerca havia d'estar relacionat amb el meu entorn. Vaig elaborar una llista amb els possibles temes i, finalment, parlant amb una amiga em vaig acabar decidint per la sèquia de Puigcerdà.

Va tenir cap inconvenient en l'elaboració del treball?

Vaig tenir moltes dificultats a l'hora de trobar informació, ja que hi havia molt pocs llibres i documents que aportessin informació sobre la sèquia.

S'esperava guanyar el premi? Hi havia molta competència?

Òbviament, em feia molta il·lusió guanyar-lo, però no m'ho esperava. No sé si hi havia molta competència.

També va participar en les conferències del Grup de Recerca de la Cerdanya, creu que és un tema que desperta interès entre la població?

Sobretot entre la gent gran, que era la més interessada en el tema. La gent jove, no gaire, tot i que alguns amics sí que van venir a donar-me suport.

El fet que el treball tracti sobre un problema d'abast local creu que va ser un element positiu per atraure més públic a la conferència?

Exacte, considero que la majoria de la gent que va venir va ser gràcies al fet que el treball tractava una problemàtica de la comarca.

En el treball assenyala que, si no fos per l'aigua que la sèquia de Puigcerdà pren del riu Querol, el municipi tindria dificultats en el subministrament d'aigua. Com s'explica això en una zona aparentment humida com la Cerdanya?

Hi ha una captació per sobre de Guils però no està en les condicions adients, no se n'ha fet un bon manteniment i, probablement, en determinats moments de l'any, i amb l'increment del turisme, no resulta suficient. Per això, es va fer la captació nova a Riutés i la potabilitzadora al llac del Torniquet.

Pensa que la població cerdana és conscient d'aquest problema?

No gaire, i crec que és un tema més greu del que molts es poden pensar.

Què creu que va valorar el jurat dels premis en el seu treball de recerca?

Primer, evidentment, que fos un tema local i, sobretot, que fes un treball de camp.

En què creu que la pot ajudar l'obtenció d'aquest premi?

Dona a conèixer el meu treball i em dona ànims per continuar treballant i aconseguir els meus objectius. També m'ajuda molt en la part econòmica, ja que ara començaré els meus estudis universitaris.