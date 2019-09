El sector del lleure tanca l'estiu a la Cerdanya amb rècord de participació

Els casals d'estiu de la Cerdanya han tancat l'estiu amb una alta participació, tant en els casals de nens i nenes fins a 12 anys de diferents municipis de la comarca, com Bolvir, Ger, Prullans, Bellver, Alp i Llívia, com en els casals joves d'Alp i Puigcerdà.

Glòria Rigola, tècnica compartida de Joventut del Consell Comarcal, assenyala que, d'una banda, hi ha els casals que s'organitzen des de cada municipi, destinats a infants de fins a 12 anys. Normalment hi ha un centre d'interès, i entorn d'ell s'organitzen les activitats de tota la setmana, i també es fan gimcanes, excursions i sortides amb bici. «En aquest cas, des de l'àrea de Joventut només fem un seguit de visites per supervisar que se segueix la normativa del lleure i, en aquest sentit, hem detectat que tots funcionen correctament», assegura Rigola.

D'altra banda, des del Consell Comarcal cerdà s'organitzen enguany els casals joves de Puigcerdà i Alp, el casal Futbolnet, gestionat des de la fundació del Barça, i el campus esportiu, més dedicat als nens i nenes de fins a 13 anys, mentre que la resta estan destinats als joves adolescents. En ells s'hi realitzen tot tipus d'activitats, tot i que en els dos últims hi predominen els esports. El monitor i coordinador del Campus Esportiu, Joan Ramon Guiu, assenyala que «en ser un casal esportiu, es realitzen activitats múltiples i esports com ara bàsquet, futbol, hoquei, handbol i excursions, i aquesta varietat els agrada molt, als nens i nenes. A més, hi ha infants que venen al casal tot l'estiu, i això fa que els acabem apreciant molt», assegura.

Un dels grans èxits en l'oferta de lleure que proposa el Consell Comarcal ha estat la de L'estiu Viu, que consisteix en una activitat o sortida setmanal cada dijous en un municipi de la comarca. Glòria Rigola afirma que «els casals organitzats des del Consell han fregat el 100% d'assistència i, a més, en l'activitat L'estiu Viu hi ha hagut llista d'espera. Ens hem assegurat que tots els joves poguéssin participar-hi, com a mínim, un dijous», assevera. Una de les característiques de tots aquests casals i activitats és que s'han realitzat al llarg de tot el juliol i l'agost, i això, remarca Rigola, «és una facilitat per moltes famílies que no poden fer-se càrrec dels seus fills».

En canvi, enguany no s'han repetit les colònies off-line, que es van organitzar per primer cop el darrer any i en les quals els joves participants havien de conviure durant tres dies sense cap nova tecnologia. En aquest sentit, la tècnica de Joventut del Consell Comarcal recorda que «era l'Oficina Jove qui havia de presentar els pressupostos, i com que no va ser així, no hi ha hagut una segona edició. Va ser una activitat puntual que va tenir molt èxit, però no sabem si continuarà, ho haurem de valorar a finals d'any», conclou.