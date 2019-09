Fontanals fusiona la celebració dels seus 50 anys amb la diada ceretana

Fontanals de Cerdanya acollirà entre el 13 i el 15 de setembre la 37à diada de Cerdanya, que cada any té lloc en un municipi ceretà diferent, inclosa l'Alta Cerdanya. A més, la població aprofitarà l'ocasió per celebrar també el 50è aniversari de la seva creació, l'any 1969. L'alcalde de la localitat, Ramon Chia, assegura que «pel municipi seran tres dies molt importants, ja que al marge d'acollir la diada, Fontanals celebra la unió de dos municipis per fusionar-se en l'actual ara fa 50 anys».

Abans, Queixans i Urtx eren dos municipis plenament independents, i amb la unió d'aquests es va decidir que l'ajuntament fos al nucli de població del Vilar. De Queixans provenen el municipi amb el mateix nom, i el nucli de les Pereres, dos petits masos i el molí de l'Anglès; mentre que el segon està format per Urtx, el Vilar d'Urtx, Escadarcs, Estoll, Soriguerola i tres masos més.

D'altra banda, la denominació actual del poble prové, segons Chia, «de les fonts de la muntanya de la pleta vella que hi ha just a sobre el municipi». Això es deu, segons el mateix consistori, «a que així no preval cap topònim dels antics municipis respecte als altres, i s'eviten malentesos entre els dos principals nuclis que formen la població». Els actes de la festa començaran el divendres 13 amb un taller de castells, un sopar popular i l'orquestra Trama. El dissabte serà el torn de la presentació del llibre que commemora els 50 anys del municipi al local social d'Urtx, en la qual hi assistirà el president del Parlament de Catalunya Roger Torrent, i tot seguit hi haurà un concert a l'església de Sant Martí d'Urtx amb el grup Ensemble ceretà i la coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà. Pel que fa al diumenge, al matí s'ha programat una missa solemne i en acabar tindrà lloc l'assemblea d'alcaldes al local Social l'Urtx. A més, durant tot el dia la plaça de l'ajuntament acollirà sardanes, jocs infantils, exhibició dels castellers de Cerdanya i un dinar popular. La diada conclourà amb un concert i el ball de fi de festa amb l'Orquestra Rosaleda. La Diada de Cerdanya se celebra des de l'any 1983, i és organitzada per l'Institut d'Estudis Ceretans i el mateix municipi amfitrió. L'any passat ho va ser la població d'Enveig, de l'Alta Cerdanya, que limita per l'extrem sud amb Puigcerdà. Aquesta celebració va néixer com a punt de trobada entre les diferents personalitats i institucions de la zona per analitzar i debatre sobre les qüestions més trascendentals que afecten el territori.