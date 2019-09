Els alcaldes de l'Alt Urgell tracten dels desafiaments de la comarca amb la Generalitat

Els alcaldes i altres representants de la comarca de l'Alt Urgell es van reunir ahir al Palau de la Generalitat amb el president del Govern català, Quim Torra, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, per tractar els grans reptes de futur que afronta la comarca alturgellenca.

Els grans temes que s'han tractat en la trobada, que s'ha celebrat en el marc de l'estratègia de dinamització territorial País Viu, són l'envelliment de la població i la creació d'ocupació per retenir el talent i evitar el despoblament de la comarca lleidatana. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha agraït a la sortida en roda de premsa la relació de «bilateralitat» amb la Generalitat per abordar els problemes de la comarca. «Hem de lluitar contra el despoblament, hem de saber com manegar l'envelliment que tenim a la nostra població i hem de lluitar per a la creació d'ocupació», ha reconegut Fàbrega, que ha afirmat que «un punt clau» és gestionar el sector primari –agricultura, ramaderia i gestió forestal–, així com «millorar les comunicacions» amb nuclis aïllats.

El batlle de la Seu també ha remarcat que les escoles rurals són imprescindibles per poder garantir una bona qualitat de vida als joves que aposten per viure a la comarca, així com una bona sanitat i gestió de residus. A més, Fàbrega ha apuntat que a partir d'ara crearan una comissió bilateral territorial per abordar-los. Mentrestant, el vicepresident del consell comarcal de l'Alt Urgell, Martí Riera, ha assegurat que és una «oportunitat fantàstica» poder treballar colze a colze amb la Generalitat per fer front a aquestes reivindicacions.

Per la seva banda, el conseller Jordi Puigneró ha recordat que un dels projectes «fonamentals» són les telecomunicacions i millorar la connexió dels nuclis rurals. Puigneró ha assegurat que el desplegament de la fibra òptica és «prioritat» del Govern en el marc de País Viu, i ha dit que l'executiu vol que arribi als petits municipis. El conseller ha dit que els pròxims tres anys treballaran per connectar amb fibra òptica els municipis de més de 50 habitants i ha explicat que de cara el 2020 es licitarà el projecte, perquè el tram de la C-14 que relliga l'Alt Urgell tingui fibra òptica.