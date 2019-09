El comerç fluixeja durant l'època estival a Puigcerdà

Puigcerdà ha tancat darrerament la campanya d'estiu, i els propietaris dels comerços han fet números per valorar el nivell de vendes d'enguany. La conclusió a què han arribat és que no ha estat una campanya excessivament reeixida, segons s'assegura des de l'Associació de Comerciants de la Cerdanya i des del mateix consistori. Tot i que el municipi s'ha omplert de gom a gom en els dos grans esdeveniments de l'estiu: la Festa Major del Roser i la Festa de l'Estany, des del sector comercial no es fa una valoració positiva de les vendes que s'han fet en aquest període.

Els comerciants de la vila atribueixen el fet d'haver tingut una campanya força fluixa a diverses raons, però remarquen que algunes de les principals són el canvi d'hàbits de consum i el baix poder adquisitiu dels joves. Maria Carme Martínez, presidenta de l'Associació de Comerç de Puigcerdà, assenyala que «l'afluència de gent cada cop és més gran, però quant a vendes l'estiu ha estat més variat, amb setmanes més bones i altres de més dolentes. No puc dir que el comerç estigui en el millor moment perquè mentiria, i faltaria a la veritat», reconeix. A més, Martínez admet «que entrar en una botiga física ja no és l'única manera de comprar, i potser a nosaltres també ens tocarà vendre d'una altra manera». De totes maneres, assegura que «sempre he pensat que comprar un producte físicament és millor que comprar-lo on-line, ja que no hi ha contacte entre el client i el comerciant.

Per la seva banda, la regidora de Comerç de la capital cerdana, Marta Rufiandis, assegura que «tant des del consistori com des de l'associació no perdem l'esperança, i fem tot allò que creiem que pot portar gent com un Festival Market, o una gran quantitat d'actes lúdics. Pensem que les nostres botigues són suficientment boniques i acollidores perquè et vingui de gust entrar-hi i comprar, tot i que tampoc els podem obligar», admet. A més, afirma que «avui en dia la gent prefereix anar a fer unes cerveses que comprar unes samarretes». També assenyala que «molta gent només ve a visitar el municipi, i prefereix anar a fer senderisme i activitats a la muntanya que anar de compres».

La propera activitat organitzada per l'Associació és la segona edició del Puigcerdà Tasta, prevista per al festiu 12 d'octubre. Com l'any passat, la mostra de plats anirà a càrrec de l'entitat Cuina Pirinenca de Cerdanya.