Les primeres nevades de la temporada han fet acte de presència, de forma sorprenent, aquest matí, per sobre dels 2100 metres a la Cerdanya. Per exemple, les cotes més altes de les estacions d'esquí de Molina i Masella han quedat cobertes per una fina capa de neu.

També ha nevat al refugi de Malniu, a 2130 metres, mentre que l'estació automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya de Cadí Nord, a 2140 metres, ha mesurat fins a 8 cm de neu.