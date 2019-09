La tardor treu el cap amb fortes pluges, fred i la primera neu als cims del Pirineu

arxiu particular

Emblanquinada a la zona de la Molina, a una cota de 2.300 metres arxiu particular

Després d'un estiu llarg i calorós, sembla que el clima típic de la tardor ja truca a la porta. Tot i que el setembre va començar amb valors prou càlids, sobretot pel que fa a la màxima, els darrers dies la temperatura ha anat reculant progressivament, i ahir aquesta caiguda del termòmetre es va fer evident a tota la Catalunya Central, amb uns ingredients més propis de tardor avançada que no pas d'inici de setembre: ruixats de neu al Pirineu, pluges torrencials en alguns punts del Prepirineu, i un ambient fresc, fins i tot fred al Pirineu.

L'element causant d'aquest important canvi de temps ha estat la Dana, o embussament d'aire fred, que va associat a fortes pluges, en alguns casos acompanyades de tempesta elèctrica, fortes ràfegues de vent i una notable baixada de les temperatures. Malgrat que el punt àlgid d'aquest descens dels termòmetres va ser ahir, en l'última setmana ja hi ha hagut indicis que a la calor estival li queden pocs dies.

El darrer dia més càlid va ser just dimecres passat, amb valors que a les hores centrals del dia es van enfilar per sobre dels 30ºC a tot l'interior, i s'hi va apropar a les fondalades del Prepirineu i Pirineu. Ahir, en canvi, la màxima ni tan sols es va apropar als 20ºC a l'interior i es va situar clarament per sota dels 15ºC al fons de la vall ceretana.

Precisament, la dada més significativa és la que es va donar dissabte passat a l'estació automàtica de Das, del Servei Meteorològic de Catalunya, quan el mercuri va registrar una mínima de -0,4ºC. De fet, segons la mateixa organització, és la segona glaçada més primerenca de l'estació en els seus 19 anys de dades, després del 2010. Aquesta efemèride contrasta amb la del curs passat, en el qual el primer valor negatiu no es va donar fins al 22 d'octubre, i va ser la glaçada més tardana des que l'estació disposa de registres.

Malgrat les adverses condicions meteorològiques d'ahir, de cara a les pròximes hores s'espera una notable millora del temps, i amb unes temperatures que s'anirien recuperant progressivament fins a superar els 30ºC en la jornada de divendres.