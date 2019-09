L' Ajuntament de Puigcerdà compra el Teatre del Casino a l'Associació del Casino Ceretà

L'Ajuntament de Puigcerdà i l'Associació del Casino Ceretà han arribat a un acord per la compra/venda del Teatre del Casino Ceretà. Així ho han confirmat l'alcalde de Puigcerdà Albert Piñeira i el president de l'Associació Francesc Rossell.

Segons Piñeira, "des de l'Ajuntament feia temps que es plantejava la necessitat de disposar d'un teatre municipal, fet que va portar al consistori a plantejar-se l'adquisició de la part del teatre del Casino Ceretà". L'alcalde ha destacat que aquesta adquisició "beneficia a tothom, a la Vila, que disposarà d'un teatre municipal i a la pròpia Associació, ja que el manteniment d'aquest tipus d'edificis és molt costós i la millor manera de preservar-los i que continuïn sent un pol d'activitat cultural és que formin part d'una institució pública".L'adquisició del teatre per part de l'Ajuntament permetrà ampliar el nombre d'activitats culturals que s'hi programen, alhora que es seguirà mantenint el cinema.

La venda de la part del teatre ja ha estat aprovada per la Junta d'Accionistes del Casino Ceretà per una àmplia majoria i s'ha fixat en 1.166.000 euros. Per fer front a aquesta despesa el consistori preveu una aportació significativa a través d'una subvenció de l'Àrea de cultura de la Diputació de Girona. Igualment amb la compra, l'Ajuntament s'estalviarà la construcció del teatre municipal que estava previst fer a la zona del poliesportiu de Puigcerdà, de manera que la partida pressupostària prevista per a aquest equipament es destinarà també a la compra del teatre.