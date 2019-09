L'Ajuntament de Puigcerdà arriba a un acord per adquirir el teatre del Casino

L'Ajuntament de Puigcerdà ha arribat recentment a un acord amb l'Associació del Casino Ceretà per tal de formalitzar la compra del teatre del Casino. Quan es faci efectiva la transacció, l'equipament passarà a ser de titularitat municipal i, per tant, serà el consistori l'encarregat d'assumir el manteniment de les instal·lacions del centre cultural.

L'alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira, ha assenyalat que «des de l'Ajuntament feia temps que es plantejava la necessitat de disposar d'un teatre municipal, fet que va portar el consistori a plantejar-se l'adquisició de la part del teatre del Casino Ceretà», assegura.

Piñeira també ha volgut destacar que l'adquisició «beneficia a tothom, la vila, que ara disposarà d'un teatre municipal, i la mateixa Associació del Casino Ceretà, ja que el manteniment d'aquest tipus d'edificis és molt costós i la millor manera de preservar-los i que continuïn sent un pol d'activitat cultural al municipi és que formin part d'una institució pública».

Més oferta cultural

L'adquisició del teatre per part de l'Ajuntament permetrà ampliar el nombre d'activitats culturals que s'hi programen i es té la intenció de mantenir-hi el cinema, mentre que la part de l'edifici del Casino Ceretà que està llogada a negocis privats seguirà sent propietat de l'Associació del Casino Ceretà.

Rosel assegura que, «tot i la venda, l'associació es mantindrà activa, ja que, al marge del cinema i el teatre, també hi ha una sala polivalent, un bar-restaurant i una escola de dansa».

Es preveu que la compra de l'Ajuntament es pugui formalitzar el 2020. Un cop adquirit l'edifici, l'alcalde ha explicat que aquest «necessitarà una posada al dia després de la darrera rehabilitació portada a terme als anys 90, i s'actuarà principalment a la caixa escènica i es dotarà l'equipament del material tècnic que actualment li manca».

Una despesa important

La venda de la part del teatre ha estat aprovada per la Junta d'Accionistes del Casino Ceretà per una àmplia majoria de prop del 90%, i s'ha fixat en 1.166.000 euros. Per fer front a aquesta important despesa, el consistori preveu una aportació significativa a través d'una subvenció de l'Àrea de cultura de la Diputació de Girona. A més, amb la compra, l'Ajuntament s'estalviarà la construcció del teatre municipal, que tenia previst fer a la zona del poliesportiu, de manera que la partida pressupostària prevista per a aquest equipament es destinarà a l'adquisició.

L' Associació del Casino Ceretà va néixer el 1860i aplega famílies amb una llarga trajectòria a la capital cerdana. L'entitat la formen uns 200 membres d'una vuitantena de famílies diferents. Durant la Guerra Civil Espanyola, la CNT-FAI va confiscar l'immoble, però posteriorment va tornar al poble, i més tard el va comprar aquesta associació.