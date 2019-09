El Cadí-Moixeró inicia el pla de protecció del seu paisatge i medi natural

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha arrancat recentment el procés participatiu del pla de protecció del medi natural i paisatge. Aquesta setmana s'han celebrat dues de les tres sessions informatives, i la tercera tindrà lloc el proper dia 25 de setembre. L'objectiu és implicar el territori en la redacció d'aquest pla, que establirà els objectius de l'espai, regularà els usos del sòl i l'aprofitament dels recursos naturals i el seu ús públic. Per això, inclourà normes i directrius de gestió que garanteixin la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística, sense oblidar el patrimoni cultural, material i immaterial. Més tard, cap a l'octubre, s'organitzaran nou sessions de treball en diversos indrets de les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, per convidar la ciutadania i els diversos sectors implicats a debatre les línies estratègiques en relació amb la gestió del parc i a fer propostes, per començar a establir les mesures que regiran la protecció i ús dels espais del parc.