El mitjà de transport de la vall de la Vansa i Tuixent encara un futur incert

La Lletera, a punt per retornar els veïns de la vall al seu domicili

Els veïns de la vall de Tuixent i la Vansa han expressat darrerament la seva preocupació sobre la possible modificació del servei regular de transport de passatgers i mercaderies que uneix la zona amb la Seu d'Urgell. El vehicle encarregat de portar a terme aquest servei es coneix com la Lletera, ja que antigament transportava cada dia la llet que es produïa a la vall fins a la cooperativa.

La inquietud del veïnat ha estat generada pel fet que la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya no ha renovat a l'operadora el permís mixt de transport de viatgers i mercaderies, una llicència poc habitual. Amb tot, el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Miquel Sala, ha puntualitzat que «malgrat que la Generalitat no ha donat el permís específic, no es desvirtua la validesa de l'autorització específica de transportar viatgers». El permís per oferir aquest servei caduca la primavera del 2020. Sala assegura que «el Consell és el primer interessat que el servei es continuï prestant, i per anar bé amb les mateixes condicions que ara».

Per la seva banda, el veïnat destaca que «la Lletera no només transporta persones i mercaderies, sinó que té una funció vital i imprescindible, ja que és el cordó umbilical amb els serveis, els productes i les necessitats bàsiques». En aquest sentit, es reivindica la feina de Carolina Botella, conductora del vehicle des de l'any 2015. Botella assenyala que «faig transport de persones i mercaderies, si hi ha gent que necessita un medicament de la farmàcia o algun producte del supermercat. També acompanyo gent a l'hospital, i transporto menjar i begudes dels restaurants. La conductora recorda que «quan va sortir la notícia, la gent es va revolucionar molt, perquè estan molt aïllats, però de moment el servei es continua fent i estic segura que es trobarà una solució», afirma.

La vall de Tuixent i la Vansa està formada per deu nuclis de població que formen els dos municipis de Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols, i alguns dels nuclis més aïllats són Sant Pere de la Vansa i Ossera. La distància des d'aquestes entitats de població fins a la Seu d'Urgell és aproximadament d'una hora, per una carretera farcida de revolts i molt estreta. El vehicle, que circula de dilluns a dissabte, surt de Tuixent a les vuit del matí en direcció a la Seu, i torna de la capital de l'Alt Urgell a les dues del migdia.