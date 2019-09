La Reserva Nacional de Caça de Boumort celebra la brama del cérvol

La Reserva Nacional de Caça de Boumort, a cavall entre les comarques de l'Alt Urgell, Pallars Jussà, i Pallars Sobirà, reedita enguany la campanya de la brama del cérvol. Es portarà a terme una ordenació de l'activitat, consistent a establir un sector reservat per a visites guiades i unes rutes recomanades per a visita lliure. En una d'aquestes rutes hi haurà un punt d'informació situat estratègicament. L'objectiu és reduir el risc de massificació i les molèsties als animals, millorar la satisfacció dels usuaris de la Reserva i potenciar les visites guiades.

La Junta Consultiva de la Reserva, davant els bons resultats de l'any passat, ha aprovat per consens repetir la prova pilot impulsada el 2018 per ordenar les activitats d'observació de la brama del cérvol. En aquest sentit, la Resolució aprovada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació preveu dues alternatives per a visitar la Reserva en època de brama: la visita guiada, per a la qual es reserva una etapa exclusivament per les empreses de guiatge autoritzades, a més dels ramaders locals o altres usuaris amb drets d'ús de la zona i cossos de vigilància i seguretat. Aquest període va començar ahir i s'allargarà fins el 13 d'octubre.

I d'altra banda, hi ha l'opció de la visita lliure, per a la qual s'estableixen quatre rutes recomanades amb els seus corresponents punts d'interès, que en conjunt són força representatius del paisatge de la Reserva i en alguns casos són adequats per a escoltar o observar el fenomen de la brama.

Aquest es tracta d'un dels millors indrets de Catalunya per a gaudir de la fauna salvatge, amb cérvols, isards, cabirols, senglars i grans rapinyaires. És fàcil observar rastres de l'activitat dels cérvols i grups de femelles pasturant o esmunyint-se entre els matollars. De mitjans de setembre fins a mitjans d'octubre el cérvol entra en zel i té lloc la brama. A trenc d'alba i als capvespres, pels barrancs de la serra de Boumort ressonen els brams dels mascles, intentant atreure femelles cap als seus harems.