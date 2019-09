La Seu celebrarà una nova edició de la festa dedicada a la gent gran del municipi

La Seu d'Urgell es prepara per celebrar la Festa de la Gent Gran, que enguany tindrà lloc del 30 de setembre al 6 d'octubre, amb més d'una quinzena d'activitats adreçades especialment als padrins i padrines de la ciutat.

La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, anima tota la gent gran de la Seu d'Urgell a participar en els actes que es faran al llarg de tota aquella setmana. Tal com promou el lema «Anys actius, anys vius», es faran sortides, xer-rades, taller de musicoteràpia, concerts, visites culturals, el ball cerdà intergeneracional, i per culminar-ho, una jornada més institucional amb missa, concert, dinar i ball. «Espero que entre tots i totes fem que aquest any la festa sigui ben lluïda, i em farà molta il·lusió acompanyar-vos», asse-nyala la regidora Lamolla.

Al marge dels actes i activitats que tindran lloc durant tota la setmana a la capital de l'Alt Urgell, destaca l'excursió organitzada per al divendres 4 d'octubre a Salàs del Pallars. Es preveu que les persones participants visitin la singular proposta museística que ofereix aquest poble del Pallars Jussà, i que consisteix a recrear botigues i espais d'època a partir de l'exposició i divulgació dels béns de consum quotidians.