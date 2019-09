Un comitè preservarà les festes de falles del Pirineu

La comunitat de Fallaires del Pirineu ha arribat a l'acord de constituir una Coordinadora de les Festes del Foc amb l'objectiu de mantenir els orígens i l'essència de la festa. La formaran set membres de Catalunya i l'Aragó, és a dir, un membre per comarca fallaire més un representant de l'Associació de Municipis Fallaires. A aquests s'hi sumaran set membres d'Andorra i set més de França.



Intentar que no mori d'èxit

La fallaire i directora de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterials dels Pirineus de la Universitat de Lleida, Sofia Isus, ha remarcat la importància d'aquesta coordinadora per evitar que la festa «mori d'èxit». Aquest ha estat el tema central que s'ha tractat a la desena Trobada Internacional de Fallaires del Pirineu que ha tingut lloc a la Pobla de Segur, en la qual han participat una cinquantena de representants de vint pobles de Catalunya, l'Aragó, Andorra i, per primer cop, també de França.



Auge de la tradició fallaire

El reconeixement, per part de la UNESCO, de les Festes del Foc als Pirineus com a patrimoni de la humanitat l'any 2015, va suposar un impuls per a la valorització de la festa de les Falles, Haros, Halhas i Brandons. Aquest reconeixement ha originat que en els dar-rers anys nombrosos pobles pirinencs recuperin o introdueixin aquesta tradició als seus calendaris. Concretament, pel reconeixement de la UNESCO, l'any 2015, hi havia 64 pobles inscrits, mentre que en l'actualitat n'hi ha 94. En aquest sentit, una de les feines de la Coordinadora de les Festes del Foc serà la de decidir qui pot formar part d'aquest reconeixement de la UNESCO. «No es pot dir falles a tot el que es fa, hi ha d'haver criteris», ha explicat Sofia Isus, que ha remarcat la necessitat d'organització de la comunitat fallaire perquè la festa de les falles «no es banalitzi».

És la primera vegada que la Pobla de Segur acull la trobada, que ha estat organitzada per l'Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur. El seu president, David Garín, ha explicat que l'objectiu de la trobada és compartir experiències i «un motiu més de festa per debatre i resoldre dubtes». Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Marc Baró, s'ha mostrat content de poder acollir la trobada, ja que es tracta d'una festa «molt arrelada i que aglutina la major part del poble».

La 10a Trobada Internacional de Fallaires del Pirineu va concentrar les activitats tècniques al matí, i al migdia i a la tarda es van concentrar les activitats més lúdiques. El dinar popular va reunir unes 200 persones i el programa es va completar amb la conferència «Cap a la salvaguarda de les Festes del Foc», a càrrec de Joan Reguant, una cercavila i el ball de fi de festa.

Algunes de les celebracions de falles més famoses a Catalunya són les que se celebren a Bagà, més coneguda com la Fia-faia, i Sant Júlia de Cerdanyola la nit de Nadal. No obstant això, la gran majoria tenen lloc pels voltants del solstici d'estiu, i sobretot la nit de Sant Joan.