L'aeroport de la Seu assaja les maniobres sense visibilitat

La Seu acull des de demà i fins dijous els vols de validació de la maniobra instrumental modificada, operació que permet els avions aterrar en un aeroport encara que la visibilitat sigui baixa.

Després d'uns mesos en què s'han pogut calibrar els Papi (l'ajuda visual instal·lada al lateral de la pista i que proporciona informació sobre la pendent d'aproximació), a partir de demà i durant tres dies es podran realitzar els vols de validació. Aquesta és una de les darreres etapes per les quals ha de passar l'aeroport abans de poder utilitzar aquesta tecnologia de navegació aèria, que ofereix una capacitat de precisió molt alta en els càlculs de posicionament dels avions.

Una vegada es donin per vàlids aquests recorreguts, s'enviarà la documentació a la Comissió Interministerial entre Defensa i Fomento (CIDEFO) i a l'Agència Estatal de Seguridad Aèria (AESA) per la seva aprovació. Un cop aprovat, l'aeroport estarà preparat per rebre aviació comercial (avions de fins a 50 passatgers o bé mercaderies) amb baixa visibilitat.

La maniobra que s'assajarà aquesta setmana està basada en el sistema de navegació per satèl·lit Global Navigation Satellite System (GNSS). El GNSS és una constel·lació de satèl·lits que transmet rangs de senyals que s'utilitzen per al posicionament i localització en qualsevol part del globus terrestre, ja sigui en terra, mar o aire. Això permet tenir una aeronau controlada en tot moment i emetre senyals encara que la visibilitat sigui molt baixa.

El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, assistirà a la maniobra instrumental que es vol implantar a l'aeroport i atendrà els mitjans demà dimarts, a les 12 hores. També hi serà el professor titular del Departament de Sistemes Aeroespacials, Transport Aeri i Aeroports de La Universitat Politècnica de Madrid, Luis Pérez Sanz, que farà les explicacions tècniques. Els mitjans gràfics interessats a cobrir aquest acte s'hauran d'acreditar prèviament al mateix aeroport i podran prendre imatges a partir de les 11 hores. Hauran de dur armilla reflectant.