La Seu ofereix al voltant d'una vintena d'activitats físiques per a totes les edats

La Seu d'Urgell oferirà a partir del pròxim 1 d'octubre una sèrie d'activitats físiques destinades a tots els públics: des dels infants més petits fins a la gent gran.

D'una banda, les escoles esportives municipals per al públic infantil són el tennis taula i els escacs, a partir de sis anys, i les teles acrobàtiques, des dels cinc. També hi haurà una sèrie d'activitats dedicades exclusivament a les persones de més de 65 anys: l'aiguagim, la gimnàstica de manteniment i els escacs, les quals es portaran terme a la mateixa capital alt-urgellenca; i unes altres de recomanades i orientades a persones majors de 65 anys: ioga i gimnàstica de manteniment, que tindran lloc a Castellciutat. A més, hi haurà propostes esportives per a totes les edats, com pàdel, tennis, condicionament físic, estiraments i col·locació, gimnàstica amb coreografies, balls de saló i danses tradicionals, etc.

Les inscripcions, tant telemàtiques com presencials, s'han obert avui mateix. Les primeres es poden realitzar a través de la web del consistori, i les segones a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.