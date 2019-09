Fontanals completa un cap de setmana amb la Diada de la Cerdanya i la festa del 50è aniversari del municipi

La Diada de la Cerdanya també ha servit aquest any per celebrar el cinquantè aniversari del municipi de Fontanals. El seu alcalde, Ramon Chia, es va mostrar molt content i emocionat per poder celebrar aquesta efemèride i va agrair la presència tant de les entitats culturals, com la Colla Gegantera i Grallera de Queixans o la Colla Castellera de la Cerdanya, com de les autoritats locals i nacionals, entre les quals la presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó, i la delegada del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.

La Diada de la Cerdanya, així com el 50è aniversari de la creació del municipi de Fontanals, han omplert els pobles d'Urtx i el Vilar d'activitats culturals, acadèmiques i populars.

Dissabte el programa va incloure la presència del president del Parlament, Roger Torrent, el qual va inaugurar les obres de remodelació de la plaça de l'Ajuntament i va fer una visita institucional a Llívia.