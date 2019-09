El Govern avala la creació d'una Cambra transfronterera de formació en oficis

El Govern de la Generalitat donarà suport a una nova proposta transfronterera sorgida de la Cerdanya consistent a crear una cambra econòmica unificada amb un centre de formació professional dedicat a sectors molt presents a la vall com ara la producció agroalimentària, la gastronomia i el turisme. El projecte, sorgit aquest diumenge en l'Assemblea d'Alcaldes celebrada durant la Diada de la Cerdanya, ha rebut l'aval i un compromís de suport del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

El conseller va argumentar diumenge que la Generalitat «donarà suport a aquesta iniciativa, l'estudiarem i esperem que per a l'any que ve, quant tornem a la Diada de la Cerdanya, ja sigui una realitat». El conseller considera que aquest nou organisme formatiu i econòmic aportaria diversos beneficis a la vall: «la Cerdanya és una comarca basada en el turisme i en un sector primari en què hi ha una molt bona producció; aquesta producció a vegades es fa seguint la tradició o l'estructura familiar, i necessitem que aquesta capacitat de producció es professionalitzi i que incorpori elements d'aprenentatge perquè tingui tota la dimensió del mercat».

L'alcalde de Llívia, Elíes Nova, ha postulat el seu municipi per acollir la nova institució formativa, la qual comptaria en el seu impuls amb la Cambra d'Oficis i Artesans, que a Perpinyà i el departament dels Pirineus Orientals ja organitza una quinzena de cursos. Nova argumenta que el nou espai formatiu de caire transfronterer podria oferir estudis professionals, per exemple, en els sectors de productes agroalimentaris i artesania local i apunta que «de totes maneres, això es pot ampliar molt». L'alcalde de Llívia ha remarcat que la proposta «seria un nou lligam per al territori als dos costats d'una frontera que nosaltres no concebem i, alhora, permetria als joves del territori no haver de marxar a Perpinyà, Tolosa o Barcelona».