Òmnium Cerdanya organitza el seu primer Sopar Estellés

arxiu particular

Els responsables d'Òmnium Cerdanya en una parada aquest estiu arxiu particular

La delegació d'Òmnium Cultural de la Cerdanya ha organitzat el primer Sopar Estellés a la comarca. L'activitat, de caire social, cultural i polític, es farà demà, dimecres, a partir de dos quarts de nou del vespre al restaurant Les Heures d'en Dídac de Talltorta, al municipi de Bolvir.

El Sopar Estellés és un acte literari en homenatge a l'escriptor i poeta Vicent Andrés Estellés impulsat per la direcció nacional d'Òmnium des de l'any 2010 amb l'objectiu de difondre el nom de Vicent Andrés Estellés i la seva obra, segons han explicat des de l'entitat. En aquest sentit, durant l'àpat es fomentarà el debat sobre qüestions diverses com ara el sexe, el menjar, la mort o el país, tal com han enumerat els mateixos responsables de l'acte.

El sopar a Talltorta, que té un cost de 20 euros i requereix reserva prèvia, tindrà la conducció de la directora de la biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà, Maria Àngels Terrones. L'activitat té la coordinació a escala nacional i en l'àmbit dels Països Catalans de la Federació Llull, de la qual forma part l'entitat Òmnium Cultural.