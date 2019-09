La Cambra de Girona ofereix el seu pla formatiu als comerciants de Puigcerdà

Puigcerdà ha quedat inclosa en la llista de capitals de la demarcació on la Cambra de Comerç de Girona organitzarà entre els mesos de setembre i novembre un programa de tallers i cursos especialitzats en l'impuls del comerç i el turisme local. Entre les propostes formatives de la Cambra hi ha jornades sobre interiorisme comercial, comerç electrònic, neuromàrqueting, feng shui per al comerç, creativitat comercial, Instagram, estratègies de fidelització i fotografia aplicada al comerç digital i les xarxes socials, segons ha enumerat la mateixa institució. Els tallers i jornades se celebraran a Figueres, Banyoles, Hostalric, Castelló d'Empúries, l'Estartit, l'Escala, Llançà, Puigcerdà, la Jonquera, Roses i Blanes. La directora de l'àrea de comerç i turisme de la Cambra de Comerç de Girona, Núria Pascual, ha apuntat que aquesta formació és clau per a la revalorització i potenciació dels establiments locals a l'hora de competir amb el mercat global.