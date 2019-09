ERC de Puigcerdà acusa el govern de deixar la vila sense Policia Local de nit

La secció local d'ERC de Puigcerdà ha denunciat que, com ha passat altres anys, la capital cerdana s'ha quedat temporalment sense torn nocturn de la Policia Local. El grup municipal, a l'oposició del govern de Junts, ha lamentat la situació i ha instat el consistori a posar-hi remei.

L'oposició que encapçala el regidor Joan Manel Serra ha argumentat que «la manca generalitzada de personal en diversos serveis municipals ha acabat malauradament materialitzant-se en l'absència de torn de nit de la Policia Local. Després de patir la falta del servei d'atenció a la ciutadania, tal com ja vam advertir, ara la situació s'ha agreujat i patirem la manca d'efectius locals durant la nit». Els regidors d'ERC han afegit que la manca d'efectius del cos és «un detall gens menor per exemple per als veïns i veïnes dels pobles, com Vilallobent, que a altres mancances ara haurem d'afegir-hi la no presència dels agents locals durant la nit ja que no podran efectuar la seva tranquil·litzadora ronda nocturna habitual».

El grup de Serra ha remarcat que en els últims plens municipals ja va avisar l'equip de govern que encapçala Albert Piñeira que «actués amb responsabilitat i maldés per resoldre una situació que esdevenia greu complint els compromisos adquirits amb la ciutadania. La seva monologuista resposta va ser que totes les mancances estaven ja en via de solucionar-se. I que calia esperar a la materialització de les solucions. Evidentment, les solucions no s'han materialitzat». El grup de l'oposició ha apuntat que, com a possible solució, l'Ajuntament podria invertir menys en activitats turístiques: «Estem convenc?uts que moltes ciutadanes i ciutadans de Puigcerdà renunciarien a l'excés de despesa que suposen molts esdeveniments concebuts per a turistes i visitants a canvi de no perdre el torn de nit de la nostra Policia Local».

L'Ajuntament atribueix la situació a la manca de personal actiu i a la impossibilitat en els últims anys de convocar places noves per a la funció pública.