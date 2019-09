L'aeroport de la Seu posa a prova el nou sistema per a aterratges amb boira

El departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar ahir, dimarts, les proves de validació de la nova tecnologia via GPS que ha de permetre a l'aeroport Andorra-la Seu acollir aterratges d'avions en situacions de baixa visibilitat. La nova tecnologia evitarà que, com va succeir l'hivern de l'any passat, els vols comercials programats a la Seu s'hagin de desviar a Girona a causa de la boira. Aquesta tecnologia aeronàutica per GPS s'utilitza als aeroports de Suïssa. Si el nou sistema rep ara l'aval dels tècnics i, després, de les autoritats, podria entrar en funcionament durant el primer semestre de l'any que ve, amb tota probabilitat el mes d'abril.

El sistema que s'està instal·lant a l'aeroport alt-urgellenc es basa en el sistema de navegació per satèl·lit Global Navigation Satellite System (GNSS), que emet senyals que permeten localitzar amb exactitud les naus també en escenaris de meteorologia adversa. Les proves iniciades ahir es portaran a terme fins demà, dijous, amb la supervisió del departament de Sistemes Aeroespacials, Transport Aeri i Aeroports de la Universitat Politècnica de Madrid, que els últims mesos ha estat fent l'adaptació del sistema tecnològic a l'aeroport en l'àmbit teòric. Així, les comprovacions que s'estan fent a l'aeroport alt-urgellenc simulen escenaris com ara el d'una hipotètica desviació -a esquerra i a dreta- de la trajectòria habitual dels avions que hi han de fer maniobres d'aterratge. Els assajos també corroboren que es poden executar les maniobres de descens amb un pendent de 4,4 graus, segons van explicar els tècnics aquest dimarts.

Els resultats de les proves de validació del nou sitema d'aterratge a través de GPS s'enviaran a la Comissió Interministerial entre Defensa i Foment (CIDEFO) i a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per tal que els aprovin i, en conseqüència, autoritzin l'equipament a rebre vols comercials de fins a 50 passatgers o de mercaderies en dies de baixa visibilitat.

A la sessió inaugural de les proves hi va assistir en nom de la Generalitat el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa. El nou sistema ha de millorar les prestacions de l'aeroport per tal que creixi com a destí per al turisme al Pirineu. L'aeroport Andorra-la Seu va tancar l'any passat amb un total de 4.000 operacions de vol, quan l'any anterior se n'havien fet unes 3.000.