La Cerdanya i l'Alt Urgell impliquen el comerç en l'impuls de la gastronomia

arxiu particular

Un acte públic del programa Mengem d'aquí, que ara complementarà el nou projecte De la terra al plat arxiu particular

Un nou projecte amb participació de l'empresariat local i l'administració mirarà de permetre a l'economia de la Cerdanya i l'Alt Urgell fer una passa més en la valoració d'un dels seus principals actius: la producció agroalimentària lligada al consum local i l'oferta turística. Es tracta de De la terra al plat, que farà que s'asseguin en un mateixa taula de treball productors agroalimentaris, empresaris i cuiners dels restaurants i hotels de les dues comarques i, ara també, els respectius sectors comercials.

El projecte De la terra al plat neix del treball conjunt de l'administració amb les principals institucions gremials del territori com ara Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, l'Associació Menja't l'Alt Urgell, Productors i Elaboradors Ecològics la Cerdanya i l'Alt Urgell (PROECO), l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya, l'Associació Gastronòmica Cuina Pirinenca de la Cerdanya i l'Associació d'Hotels i Allotjaments Turístics de la Cerdanya. Segons han explicat responsables del Consell Comarcal de la Cerdanya, l'objectiu del nou projecte és «crear sinergies i enfortir la relació entre els productors i productores agroalimentàries, la xarxa restauradora i hotelera de les dues comarques i els comerços locals com a elements clau per al desenvolupament econòmic de l'Alt Urgell i la Cerdanya».

En aquest sentit, la tasca de central s'estructurarà en diverses fases: «Un primer contacte a través d'un networking, diverses formacions internes de productors i restauradors, un showcooking per a la comarca i la creació d'unes jornades gastronòmiques per potenciar el producte local a la restauració de la zona», segons han anunciat responsables de l'òrgan comarcal.

El projecte De la terra al plat ja té el suport de la Generalitat. Tant és així que el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha aprovat una inversió de 16.707 euros i també una subvenció de 15.036 euros que representa el 90% del capital necessari per a la seva posada en marxa. El 10% restant el completaran les associacions d'hostaleria i del sector agroalimentari de la Cerdanya i l'Alt Urgell.



Complement al pla escolar

El projecte De la terra al plat complementa el que també impulsa el Consorci Alt Urgell Cerdanya que, sota el nom Mengem d'aquí, acosta els productes agroalimentaris del territori als menjadors escolars de les dues comarques.

Per a la que serà la quarta edició del Mengem d'aquí, el departament d'Agricultura i els fons FEADER també li han atorgat una subvenció de 14.663 euros, els quals suposen el 90% d'una inversió total, situada en els 16.292 euros.

Segons ha remarcat el mateix Consell Comarcal, la missió principal d'aquest projecte ha estat «poder conscienciar la població sobre la importància de mantenir una alimentació saludable i potenciar el consum de producte local». Igualment, també forma part dels seus objectius «lluitar contra el malbaratament alimentari procurant que els escolars s'adonin de les quantitats de menjar que es llancen».