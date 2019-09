Fontanals demana a la Confederació de l'Ebre un pont més ample a les Pereres

L'Ajuntament de Fontanals ha projectat la construcció d'un nou pont que substitueixi l'actual sobre el riu Segre en la confluència del seu terme municipal amb el de Puigcerdà. La creació del nou pas sobre el riu al poble de les Pereres ha de permetre, d'una banda, ampliar les possibilitats de trànsit entre Puigcerdà i Fontanals tant pel que fa als turismes com als vehicles pesants, que ara sovint han de fer un tomb per evitar el pas estret del pont i, de l'altra, crear un nou pas exclusiu per a vianants i ciclistes aprofitant el pont actual.

L'Ajuntament ja ha enviat tota la documentació a les autoritats competents, entre les quals la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Segons ha explicat el mateix alcalde, Ramon Chia (Acord Municipal-ERC), «no hi ha d'haver cap problema per aconseguir l'autorització perquè està tot en marxa». En aquest sentit, l'assoliment del vistiplau de la CHE representa la superació d'un dels esculls més importants per tirar endavant el projecte, atesa la dificultat que històricament ha mostrat aquest organisme regulador dels usos a l'entorn de les lleres de la conca de l'Ebre i el Segre, per construir-hi ponts. Per aquest motiu Chia s'ha mostrat confiat que el projecte es podrà començar a executar aviat: «Tenim la intenció de començar les obres ara a final del 2019 o, si no pot ser, durant el 2020». El projecte té un pressupost inicial de 300.000 euros, que el consistori preveu pagar amb fons propis i subvencions de la Diputació de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que vol sol·licitar.

Un dels problemes amb què es troba el municipi de Fontanals pel que fa a l'actual pont és que dificulta l'arribada, per exemple, del camió de la llet o els tractors amb els remolcs. Aquests vehicles, «que cada dia són més grans», segons ha alertat el mateix alcalde: «Sovint per anar a la torre de l'Anglès o el pla de Sant Marc han de fer la volta per Queixans i tornar a la carretera Nacional; a Puigcerdà els passa el mateix amb els nuclis agregats d'Age i Vilallobent, amb el nou pont podrien comunicar, com sempre s'havia fet abans que el que hi ha quedés petit».

La possibilitat de poder dedicar l'actual pont per a usos de lleure consolidaria l'entorn de Sant Marc com un dels espais de passeig per als veïns de Puigcerdà i Fontanals.