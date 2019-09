«És un acord històric per a la vila que li permetrà tenir de per vida un equipament al centre»

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que els beneficis d'aquesta adquisició són, principalment, el fet que el municipi tindrà per sempre més un equipament de primer ordre al centre de la vila i situat en un edifici històric, i que el nou equipament podrà acollir les activitats de les entitats culturals i socials del municipi. L'alcalde ha remarcat que «en els últims anys l'activitat cultural i la que programa el mateix Ajuntament ha crescut molt, i quan passa això necesites equipaments; el teatre ens permetrà tenir-ne un de per vida al centre de la vila, que, a més, és dels més emblemàtics de Puigcerdà». Piñeira ha emfatitzat que «és un acord històric que, a més, assegura la supervivència d'a-quest edifici emblemàtic com a teatre». En aquest sentit, l'alcalde ha apuntat que era molt difícil per a l'associació del Casino Ceretà afrontar el pla d'obres que requereix l'edifici i, per contra, l'Ajuntament no podia implicar-s'hi si es tractava d'un equipament de titularitat privada. Una vegada el Teatre del Casino Ceretà sigui municipal, l'Ajuntament té previst estabir un calendari d'usos que garanteixi l'actual programació privada de cinema i les activitats i actes de l'agenda local.