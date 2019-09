Puigcerdà dedicarà una dècada a modernitzar el Teatre del Casino

La compra del teatre del Casino Ceretà suposarà per a l'Ajuntament de Puigcerdà la inversió més alta no tan sols d'aquest mandat municipal sinó també de les últimes dècades, tan sols equiparables a les efectuades en les remodelacions de les places del centre urbà. La compra de l'edifici històric donarà pas a una segona fase de remodelació per tal de posar-lo al dia tant pel que fa a l'edifici com als seus equipaments tècnics, que li han de possibilitar una projecció cultural més gran. El pla d'obres es projectarà més enllà del mandat actual i abraça també el que ve.

L'acord entre l'Ajuntament de Puigcerdà i la junta de l'Associació del Casino Ceretà estableix un preu de compra d'1.166.000 euros. Per aquest import, el consistori adquirirà la part del teatre de l'edifici, que dona a la plaça de Barcelona, de manera que l'Associació del Casino continuarà gestionant la resta d'espais, els quals donen principalment a la rambla de Josep Maria Martí i la plaça dels Herois. El pagament es farà durant l'any que ve amb diners provinents de diversos orígens. Així, l'Ajuntament compta disposar d'una subvenció de 400.000 euros de la Diputació de Girona i repartir els altres 766.000 entre fons propis i un nou crèdit bancari que signarà el mateix consistori. L'equip de govern compta que aquesta inversió inicial tindrà un retorn econòmic els anys posteriors pel fet que llogaran la sala una part de la setmana perquè s'hi pugui continuar programant cinema. Actualment és l'Ajuntament qui lloga temporalment la sala per celebrar-hi activitats públiques.

Una vegada comprat l'edifici, l'Ajuntament té previst aprovar un pla d'inversions a llarg termini per posar-lo al dia. Les parts del teatre que necessiten una reforma més urgent són el sostre, la coberta, els aïllaments i la caixa escènica, que ha quedat antiquada. El consistori també preveu fer-hi una actuació per adaptar l'edifici a l'accés de persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament treballa amb la previsió que entre aquest any i el 2023 es completi la compra, l'aprovació del pla de reformes a lllarg termini i l'inici d'alguna de les més urgents. La resta quedarà per al període del 2028, com a mínim.

La compra permetrà reduir la inversió prevista al futur Centre Cívic, que ja no haurà de tenir sala d'actes. De fet, l'inici del projecte de municipalització del Teatre del Casino rau en el replantejament per part de l'equip de govern de la inversió que havia previst per al futur centre cívic i esportiu. En aquest nou equipament que s'ha de fer al costat de la pista de gel, l'Ajuntament hi havia previst inicialment una sala d'actes polivalent, amb una caixa escènica adaptada a les necessitats dels espectacles culturals i amb una platea retràctil.

L'equip de govern de Puigcerdà ja va decidir fa uns mesos rebaixar aquesta inversió i dedicar-la a la compra del Teatre del Casino Ceretà.