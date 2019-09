Les entitats sobiranistes de la Cerdanya han convocat conjuntament una concentració per aquest dilluns a les vuit del vespre a la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà per mostrar el seu rebuig a les detencions d'independentistes efectuades per les forces policials espanyoles a Osona. Òmnium Cerdanya, ANC i el CDR local han fet una crida a través e les xarxes socials sota els lemes 'Prou repressió i muntatges policials'.