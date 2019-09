Puigcerdà reforça l'aposta pel turisme del subsòl i adequarà un tercer túnel visitable

L'Ajuntament de Puigcerdà està decidit a anar incorporant en els pròxims anys els túnels que travessen la vila a l'oferta turística i cultural. Tant és així que, després d'iniciar l'any passat una primera excavació a la galeria que parteix del passeig 10 d'Abril en direcció al nucli antic, l'equip de govern ha decidit donar continuïtat a l'actuació i començar a plantejar una futura nova actuació que aporti el tercer túnel visitable de la vila.

L'Ajuntament ha aprovat destinar en aquesta tardor una nova partida pressupostària per continuar les obres del túnel del Passeig perquè, en un termini d'un any, es pugui obrir al públic. Es tracta d'una galeria que parteix del costat del Passeig on hi ha l'Arxiu Comarcal i la Biblioteca Comtat de Cerdanya, que ocupen dependències de l'antic convent dels dominics, en direcció a la trama urbana de carrers estrets del nucli antic. En la primera actuació, els tècnics no van poder definir amb exactitud el final de la galeria, per bé que van apuntar que molt probablement finalitza a l'altura del carrer d'Espanya, de manera que faria menys d'un centenar de metres. Així, en tram inicial, el túnel parteix de l'antic edifici adjacent a l'església de Sant Domènec amb una escala ampla per posteriorment obrir-se en una nau que es bifurca en diverses galeries laterals. Ja en l'actuació de l'any passat, la tasca de desenrunament i neteja va servir als historiadors i arqueòlegs per començar a delimitar l'època de creació del túnel i el seu possible ús. Aquella primera actuació va tenir una inversió de 15.000 euros, dels quals 10.000 eren d'una subvenció de l'àrea de Monuments de la Diputació de Girona, que presideix el mateix alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Ara el consistori ha aconseguit una altra ajuda per repetir l'operació, de manera que durant aquesta tardor els treballs de recuperació del túnel es reprendran amb una partida pressupostària de 16.000 euros, dels quals 10.000 provenen novament de la Diputació de Girona. En aquesta segona fase, els tècnics refaran la volta de pedra que tanca la nau i retiraran la runa que encara tapa algunes de les galeries. Posteriorment s'adequaran els espais amb la seguretat, la il·luminació i la senyalització que requereix la visita turística. L'equip de govern calcula estrenar la visita durant el segon semestre de l'any, que, després que s'hagi completat una tercera fase de les obres, i posteriorment recuperar una tercera galeria encara per determinar, poder oferir, amb el de la plaça de l'Ajuntament, un ventall de tres visites subterrànies.