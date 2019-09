Diàdona convoca la desena trobada anual a Bellver els propers 12 i 13 d'octubre

Després de celebrar el desè aniversari en el marc de la Fira de Sant Llorenç el mes d'agost passat, l'associació Diàdona, Dones Acordionistes i Percussionistes del Pirineu, ha anunciat la celebració, el 12 i 13 d'octubre, de la desena edició de la seva trobada anual. Aquesta trobada passa per ser una de les principals activitats del calendari anual de les dones acordionistes i percussionistes de la serralada, perquè l'aprofiten per posar al dia l'organització interna i per oferir al públic el seu repertori. Així, l'Ajuntament de Bellver ja ha anunciat la celebració d'un concert-ball el dia 12 a les 4 de la tarda al poliesportiu, així com una cercavila posterior i una sessió de l'Escenari Obert al centre cívic al vespre. L'endemà, diumenge, es farà un nou concert a la 1 del migdia a la plaça Sant Roc.

Diàdona ha inclòs el lema «10 anys amb el Pep» al logo de la celebració com a agraïment per l'impuls rebut per l'activista Pep Lizandra.