Joves enviats per la UE difonen l'esperit de l'hospital transfronterer a les xarxes

L'Hospital de Cerdanya, el primer equipament europeu gestionat i prestador de serveis als ciutadans de dos estats, ha estat un dels primers projectes l'esperit transfronterer del qual la UE ha volgut difondre com a exemple de cooperació interna, en el marc d'un programa de promoció protagonitzat per un grup de joves que viatja per tot el continent. Aquest cap de setmana el grup de joves que forma el projecte Road Trip Project ha fet parada al Pirineu i ha visitat, primer, l'Hospital de Cerdanya i, després, entorns i equipaments a Andorra.

L'objectiu de Road Trip Project és aprofitar la força que tenen actualment les xarxes socials per difondre a través dels joves els programes de cooperació que ja estan en marxa a la Unió Europea. Així, durant els mesos de setembre i octubre dos grups de joves viatgen en dos vehicles per 17 països i 30 regions del continent. Un d'aquests grups ha passat per l'hospital del pla de Rigolisa i a partir d'ara n'explicaran la filosofia transfronterera a través de les xarxes socials.

A Puigcerdà han estat rebuts pel director de l'hospital, Francesc Bonet, el qual els ha explicat els reptes d'oferir una atenció mèdica adaptada als dos sistemes sanitaris dels dos costats de la frontera. El grup de quatre joves que ha passat per Puigcerdà el formen un productor audiovisual de Suècia, una noia de Bulgària, una bloguera d'Hongria i un fotògraf de Romania.

Després de la Cerdanya, aquest grup de joves europeus, que finalitzarà el seu itinerari a les illes Canàries, s'ha desplaçat a Andorra i ha visitat el llac Estanyó, on s'està portant a terme un projecte comunitari d'anàlisi de l'impacte del canvi climàtic sobre ecosistemes vulnerables.

Els joves que formen els dos equips, que realitzen viatges diferents, han estat seleccionats a través d'un concurs que n'ha valorat les aptituds empàtiques i comunicatives. En aquest sentit, la direcció general de Salut de la Comissió Europea ha considerat que el projecte transfronterer de l'Hospital de Cerdanya, estrenat ara fa cinc anys, és un exemple idoni de cooperació entre estats. I per això ha considerat que havia de ser un dels destins dels joves que participen en el programa Road Trip Project.

Per la seva banda, des de l'Hospital de Cerdanya confien que la visita dels joves i la seva posterior tasca a les xarxes socials ajudarà l'equipament a tenir més visibilitat a escala europea com a projecte únic en l'àmbit de la salut.