Compromís de la Seu insta el govern i els Bombers a fer una revisió de les boques d'incendi

El grup municipal de Compromís, a l'oposició a l'Ajuntament de la Seu, ha reclamat a l'equip de govern de Junts i ERC la revisió de les boques d'incendi del terme municipal. Des del grup que encapçala Òscar Ordeig han apuntat que «la manca de revisió de les preses d'aigua existents a la nostra ciutat pot posar en perill la seguretat ciutadana en cas d'incendi;

si les mesures de prevenció d'incendis no són suficients i es declara un foc que no és apagat a temps, o l'incendi es detecta massa tard per apagar-lo amb els mitjans d'extinció disponibles, són necessaris mitjans més potents per extingir el foc, que és quan han d'intervenir els Bombers». El grup de l'oposició ha remarcat que «les boques d'incendi, de propietat municipal, no es revisen des de fa anys, amb el perill que comporta que en el moment d'una possible necessitat no funcionin i es posi en perill la seguretat ciutadana». En aquest sentit, la formació política ha instat l'equip de govern a activar l'encàrrec als Bombers de revisar les boques d'incendi: «Compromís reclama a l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu que faci una reunió amb el col·lectiu de Bombers per abordar la situació en què es troben les preses d'aigua de la ciutat per fer-ne una profunda revisió».