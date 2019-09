Llívia fixa per al pròxim curs l'estrena de l'escola que va projectar fa quinze anys

La comunitat educativa i els veïns de Llívia veuen amb il·lusió com aquests dies els opearis enllesteixen la coberta de la nova escola municipal. Les obres de construcció de l'edifici, situat entre l'actual escola i el poliesportiu, han de posar el punt final a un procés de disseny i projecció del nou centre educatiu que es va iniciar fa quinze anys. Ja sota el mandat de Josep Pous, que va ser alcalde del 1999 al 2011, l'Ajuntament va voler renovar uns edificis escolars que, amb l'ús de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, havien quedat envellits.

El ritme de les obres permet situar el final d'aquesta primera fase, amb el tancament de l'edifici, a començament de l'any que ve. Posteriorment, es faran els interiors per adequar els espais per acollir les noves aules i la llar d'infants. Amb aquest calendari sobre la taula, l'Ajuntament preveu que la nova escola Jaume I estarà finalitzada a l'estiu a fi que es pugui estrenar el curs que ve, de manera que el que ara ha començat serà l'últim en les actuals instal·lacions. Això permetrà abandonar definitivament els locals de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que no reuneixen les condicions idònies com a equipament educatiu, segons han denunciat de manera reiterada en els últims anys els membres de la comunitat educativa local.

Com Bolvir el 2012

Una de les claus per a la construcció del nou edifici, les obres del qual es complementaran amb una remodelació de l'antic, ha estat la decisió de l'Ajuntament d'avançar la inversió. Aquesta mesura, que també va fer l'Ajuntament de Bolvir el 2012, respon a la impossibilitat mostrada pel departament d'Ensenyament de pagar nous projectes escolars. En aquest sentit, la retallada inversora en aquest àmbit també afecta des de fa una dècada l'escola Llums del Nord de Puigcerdà, que viu des de la seva estrena en mòduls prefabricats. La inversió de l'Ajuntament de Llívia per dotar el municipi d'una escola nova se situa al voltant del 2,5 milions d'euros, per la qual cosa ara està en procés de buscar subvencions que li permetin recuperar la despesa. En aquest sentit, des del consistori han apuntat que tenen el compromís del mateix departament d'una partida d'uns 500.000 euros.