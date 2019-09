Esquerra Independentista encartella el Pirineu contra els Jocs Olímpics d'hivern

La plataforma Esquerra Independentista formada per la CUP, Endavant i Arran han portat a terme una campanya contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona Pirineus que ha inclòs una penjada de cartells en municipis de diverses comarques de la serralada.

Segons han argumentat els responsables de la plataforma, «la candidatura dels JJOO d'hivern s'està cuinant de forma poc transparent, secretament i amb opacitat absoluta. Si jutgem pels fets, el Govern ho té decidit, malgrat aprovar-se el passat juliol al Parlament de Catalunya un punt d'una moció presentada per la CUP-CC, on s'instava a impulsar una consulta vinculant entre la població del Pirineu». Sota el lema '30 dies de festa ens suposaran 30 anys de misèria', la plataforma ha remarcat que «només generarà pa per avui i fam per demà a les nostres comarques, hipotecant el territori a unes infraestructures innecessàries per les que hi vivim dia a dia, oferint llocs de feina temporal i mal pagats, precaritzant i expulsant a les nostres joves».