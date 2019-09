La Seu xifra en dos milions d'euros l'impacte del Mundial de piragüisme

L'Ajuntament de la Seu ha xifrat en uns dos milions d'euros l'impacte econòmic que suposa la celebració, aquesta setmana, del Mundial de piragüisme. La competició esportiva ha omplert els hotels de la capital alt-urgellenca i el seu entorn amb l'arribada de 510 esportistes i els seus acompanyants de 65 països.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha explicat que, a més de l'impacte directe que suposa acollir el Mundial, cal tenir en compte la imatge que es projectarà de la ciutat. En aquest sentit, ha destacat que, després de les darreres inversions que s'han fet per millorar el Parc del Segre, ara l'equipament «és un dels millors del món per entrenar-se i competir», amb la qual cosa la ciutat ha de tenir futurs nous visitants després d'aquests campionats.

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, Miquel Àngel Sànchez, ha argumentat que durant tota la segona quinzena de setembre els establiments de la Seu d'Urgell i el seu entorn són a tocar de la plena ocupació. Així, els hotels de la Seu i dels municipis propers acabaran el mes de setembre amb un 90% d'ocupació, un percentatge que suposa més del doble de l'habitual en aquest període de l'any.

L'organització del Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves ha portat fins a la comarca un miler de persones durant pràcticament un mes perquè molts dels esportistes i tècnics hi han arribat abans de les proves. Aquest volum d'usuaris és de més del doble dels que es registra aquesta època de l'any, quan els hotels del territori acostumen a tenir uns percentatges d'ocupació del 40%. Per aquest motiu, Sànchez considera que l'acollida d'esdeveniments d'aquest tipus ofereix «un millor resultat» per al sector, tenint en compte que la capital alt-urgellenca es converteix en destinació final per a tots ells.

En paral·lel, Sànchez també ha destacat el fet que moltes de les delegacions, formades per equips d'entre 10 i 20 persones i que ara participen al Mundial, han fet estades d'entrenament d'una setmana a la ciutat no tan sols en les últimes setmanes sinó també en els darrers dos anys. Igualment, també ha remarcat que, a banda de quedar-se en establiments hotelers, han llogat pisos i apartaments per aquests dies.

La capital alt-urgellenca viu aquesta setmana immersa en l'ambient de les proves. Tant és així que més enllà de la competició, els carrers de la ciutat s'han engalanat amb piragües, rems i cascos, i també ho han fet establiments comercials. En aquest sentit, l'alcalde, Jordi Fàbrega, ha emfatitzat que «és un símptoma que tothom s'hi ha bolcat» i «es respira aire de piragüisme».

Des d'ahir, dimecres, fins diumenge un total de 510 palistes de 65 països diferents prenen part en el Mundial, que és el tercer que acull la Seu d'Urgell des que l'any 1992 va acollir les proves en aigües braves dels Jocs Olímpics de Barcelona. Dels 510 esportistes, 328 competeixen en la modalitat d'eslàlom i, segons els seus resultats, optaran a una de les places dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La resta d'esportistes són 128 piragüistes que prenen part en les proves de descens.

Des del 1992, el Parc Olímpic del Segre ha esdevingut un dels equipaments més importants de la ciutat, ja que no tan sols es destina a l'activitat esportiva sinó que ha esdevingut un dels espais d'oci i passeig diari dels veïns i visitants. L'entorn del parc, situat al costat de llevant de la ciutat a tocar del centre històric, és l'espai preferit per molts alt-urgellencs per passejar i fer activitats a l'aire lliure.