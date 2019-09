L'Hospital de la Seu estudia els beneficis de l'equinoteràpia en malalts d'Alzheimer

Sis usuàries del centre de dia de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell que pateixen Alzheimer participen, fins a finals del mes d'octubre, en un projecte d'equinoteràpia peu a terra. Es tracta de persones que es troben en una fase moderada de la malaltia i que durant la seva vida han tingut una certa vinculació amb l'entorn rural i a qui, a més, els hi agraden els animals. L'objectiu és que, a través dels cavalls, mantinguin o millorin el seu funcionament cognitiu, així com també el seu estat físic i emocional. L'experiència d'aquestes dones forma part de la fase de treball de camp d'un estudi que pretén analitzar l'impacte que té aquest tipus de teràpia en la seva salut.

Les sessions, que van començar el mes de maig, es duen a terme un cop a la setmana a les instal·lacions d'Equànima, on les usuàries de la Fundació Sant Hospital entren en contacte amb els cavalls, que es troben a l'aire lliure. Allà hi practiquen la modalitat d'equinoteràpia peu a terra, en la qual no es munta l'animal per preservar el seu benestar. "Per la seva bellesa genera atracció però també és cert que, per la seva envergadura, fa respecte", comenta la coach i equinoterapeuta peu a terra, Marta Rey, que conclou que "vèncer aquest respecte els hi dona seguretat i autoestima a l'hora d'interacturar amb ell".

El fet que aquesta activitat es faci en un entorn natural i on es s'aplica un criteri animalista també és un factor positiu per aquestes persones. La neuropsicòloga de la Fundació Sant Hospital, Susanna Forné, explica que, ja des de les primeres sessions, s'ha percebut que les usuàries tornaven al centre amb una "expressió més animosa" i que, segons els hi han expressat els seus familiars, a la nit estaven més relaxades. "Estan en contacte amb un espai que ha format part de la seva història de vida" i amb cavalls, amb els quals mantenen "un vincle especial", diu Forné.

A banda de la seva "satisfacció", que es valora en termes qualitatius, la teràpia serveix per estimular la seva memòria i fer un treball de psicomotricitat. D'aquesta manera, en cadascuna de les sessions han de recordar el nom de cadascun dels cavalls, les eines amb les quals han treballat, utilitzar-ne algunes per raspallar-los i fer d'altres exercicis de caire físic. Per Rey, estar amb aquests animals els hi suposa una motivació extra perquè es tracta de persones d'edat avançada que estan acostumades a què les cuidin i que, durant una estona, són elles les que tenen cura dels cavalls.

L'experiència de l'equinoteràpia peu a terra, que es duu a terme per primer cop amb usuaris de la Fundació Sant Hospital, servirà per desenvolupar un estudi sobre els beneficis que pot aportar a les persones que pateixen l'Alzheimer en una fase moderada. Concretament, en aquest estadi de la malaltia es produeixen dèficits cognitius importants sobre fets recents o, fins i tot, dificultats a l'hora de reconèixer algunes persones, tal com explica Forné. Per aquest motiu, s'ha fet una valoració prèvia a les usuàries que hi prenen part al projecte per poder analitzar després la seva evolució.

A diferència d'altres estudis existents sobre teràpies assistides amb animals domèstics, en aquest cas s'ha posat més èmfasi en el fet que la mostra s'ha escollit partint de la base dels gustos i interessos dels usuaris del centre de dia, seguint així el model d'atenció centrada en la persona que s'aplica al centre. D'aquesta manera, es vol comprovar si aquest fet genera un major impacte en elles.

Les sessions que es duen a terme a Equànima complementen el treball que es fa a la Fundació Sant Hospital, en aquest cas obert al seu conjunt d'usuaris i que en l'àmbit de l'estimulació cognitiva consisteix en tallers de reminiscència. Concretament, l'objectiu és el d'exercitar la memòria a través del record de vivències personals significatives mitjançant diferents estímuls, com ara objectes quotidians, fotografies o vídeos, entre d'altres, del passat de les persones que hi participen.